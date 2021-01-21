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Песков рассказал об идеологии Путина

21 января 2021, 08:40  •  177 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какой идеологии придерживается Владимир Путин.
По его словам, российский лидер придерживается идеи, что «всё должно быть в интересах России и для россиян».
«Идеология Путина не может быть связана с Западом. Основная идеология Путина, это развитие стабильности и процветания России, каждого россиянина, вот основа идеологии Путина, всё остальное, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология», — сказал Песков.
Так он прокомментировал публикацию в СМИ, где говорится, что Путин против либерализма. Песков отметил, что идеи этого направления весьма близки президенту.
«Но либерализм либерализму рознь, сложно сейчас говорить том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма, весьма сомнительная постановка вопроса, как минимум, которая может стать темой для серьезной дискуссии, вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития российско-американских отношений, без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.
Песков также добавил, что любой либерализм может основываться «только на национальных особенностях государства» и не может быть универсален.
Ранее, на большой пресс-конференции, которая прошла 17 декабря 2020 года, Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению со странами Запада. Он также отметил, что чувствует ответственность за то, что происходит в России и с ее народом и будет делать всё в интересах страны и ее жителей.
При этом в октябре президент отмечал, что у России есть идеологическая база для налаживания контактов с представителями демократов в США, так как те близки к либеральным ценностям.

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