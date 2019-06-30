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Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй по "делу Скрипалей"

30 июня 2019, 19:24  •  195 • Политика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Обсуждение президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидента со Скрипалями в Солсбери прошло в жесткой форме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мэй действительно в достаточно жесткой форме говорила по "делу Скрипалей". И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по "делу Скрипалей", - сказал Песков. - Эта часть беседы была действительно жесткая, она была предельно откровенная, и она проходила в формате с глазу на глаз только в присутствии переводчиков".

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что британская сторона до сих пор не представила каких-либо доказательств по "делу Скрипалей" ни России, ни союзникам. Иначе эти доказательства, отметил Песков, были бы уже "каким-то образом" опубликованы.

Москва до сих пор не знает, "где Скрипали", а также, как отметил пресс-секретарь президента, "есть ли они вообще" и "было ли с ними что-то и так далее".

На полях саммита Группы двадцати президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Мэй в формате тет-а-тет обсудили "дело Скрипалей". Затем состоялась встреча в расширенном составе, основной темой которой стал вопрос нормализации торгово-экономических отношений.

Ранее в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times Путин заявил, что и РФ, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений. При этом президент России отметил, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери "не стоит и пяти копеек".

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