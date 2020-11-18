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Песков рассказал о желании Путина общаться с населением

18 ноября 2020, 05:35  •  102 • Политика
Президент России Владимир Путин любит общаться с людьми очно и получать обратную связь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно», — сказал представитель Кремля.
Он также выразил надежду, что рано или поздно работа будет продолжена в привычном режиме.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что рабочий график президента остается насыщенным даже в период пандемии.
«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме, растянутом по суткам. И все, кто работает с ним, тоже к этому привыкли: он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером, и в час ночи, и в два ночи, это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, продолжается и сейчас», — добавил Песков.
12 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о непрерывной работе главы государства и назвал его «трудоголиком в хорошем смысле слова». Он указал, что график российского лидера не предполагает перерывов и выходных.
В конце мая представитель Кремля рассказал, что в период пандемии коронавирусной инфекции Путин проводит совещания в дистанционном режиме и продолжает активную работу.

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