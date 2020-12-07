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Песков рассказал о задачах Чубайса на новой должности

07 декабря 2020, 20:45  •  25 • Политика
В настоящее время отношения России и США находятся не в очень хорошем состоянии, но не по вине Москвы. Тема устойчивого развития могла бы являться одной из сторон диалога между Москвой и Вашингтоном, однако таковой не является, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 7 декабря, отвечая на вопрос о задачах специального представителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса.
«Даже если бы это (достижение целей устойчивого развития. — Ред.) и являлось одной из составных частей нашего диалога, это была бы не единственная составная часть, поэтому, конечно, как мы уже и говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития», — сказал Песков.
Двусторонними отношениями РФ и США занимается Министерство иностранных дел в координации с другими ведомствами, а также президент России Владимир Путин, добавил представитель Кремля.
На прошлой неделе Чубайс официально сообщил, что покидает пост руководителя «Роснано». После этого президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. По словам Чубайса, эта работа нужна и государству, и интересна лично ему.

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