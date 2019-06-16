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Песков рассказал о выжидательной позиции Путина в отношении Зеленского

16 июня 2019, 19:09  •  53 • Украина
Президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
Reuters
 

Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что до сих пор нет понимания, как будет к этому относиться Зеленский.

«Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но чёткой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — подытожил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать этому.

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