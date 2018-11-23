Песков рассказал о встречах Путина и Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проводит встречи с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, однако детали контактов неизвестны.

«Я не знаю точно, насколько часто, но такие встречи имеют место, контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что ему не известно о детальной повестке эти встреч. При этом Песков отметил, что знает, что в данном случае Медведчук выполняет свои функции в качестве руководителя подгруппы по гуманитарным вопросам.

В Кремле добавили, что именно благодаря усилиям Медведчука происходили обмены пленными.

Также Медведчук прикладывает много усилий для того, чтобы «всё-таки дойти до обмена пленными по формуле «всех на всех», но пока не совсем получается», так как на этом пути есть много трудностей, отметил Песков.

Ранее Медведчук заявил, что власти Украины не имеют политического ресурса для разрешения конфликта в Донбассе.