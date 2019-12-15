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Песков рассказал о возросшей силе России за 2019 год
15 декабря 2019, 02:39 • 40 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за 2019 год страна стала сильнее. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой опубликован на сайте Первого канала в субботу, 14 декабря.
«Да. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, в последние годы в дипломатии, в международном праве и межгосударственных отношениях происходят глубокие трансформации.
«Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — подчеркнул Песков.
Ранее в субботу Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите».
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