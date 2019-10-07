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Песков рассказал о внимательном отношении Путина к журналистам
07 октября 2019, 01:39 • 62 • Политика
Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам, если их вопросы кажутся ему важными. Об этом в субботу, 6 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1» общение российского президента с журналистом грузинского телеканала по пути на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
«Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, Путин «терпеливо и аргументированно свою позицию предпочитает доводить до визави».
В начале октября сотрудник грузинского телеканала выкрикнула вопрос Путину, шедшему на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Она спросила, когда Россия выведет войска из Южной Осетии и Абхазии, «выполнив свои обязательства».
Путин на ходу ответил: «Когда мы примем такое решение» — и напомнил, что Россия всегда выполняет обязательства, передает «РИА Новости».
2 октября служба государственной безопасности Абхазии отменила ограничение на пересечение границы с Грузией. В июле в Абхазии назвали условия для начала продуктивного диалога с Грузией.
Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Однако Грузия отказывается признавать независимость своих бывших автономий.
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