Песков рассказал о внимательном отношении Путина к журналистам

Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам, если их вопросы кажутся ему важными. Об этом в субботу, 6 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1» общение российского президента с журналистом грузинского телеканала по пути на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

«Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, Путин «терпеливо и аргументированно свою позицию предпочитает доводить до визави».

В начале октября сотрудник грузинского телеканала выкрикнула вопрос Путину, шедшему на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Она спросила, когда Россия выведет войска из Южной Осетии и Абхазии, «выполнив свои обязательства».

Путин на ходу ответил: «Когда мы примем такое решение» — и напомнил, что Россия всегда выполняет обязательства, передает «РИА Новости».

2 октября служба государственной безопасности Абхазии отменила ограничение на пересечение границы с Грузией. В июле в Абхазии назвали условия для начала продуктивного диалога с Грузией.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Однако Грузия отказывается признавать независимость своих бывших автономий.