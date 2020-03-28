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Песков рассказал о влиянии коронавируса на работу Путина

28 марта 2020, 02:35  •  12 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта рассказал, как Владимир Путин продолжает работать в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране.
«Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах: те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно принимать, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего столь большим количеством публичных мероприятий», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, президент продолжает работать в прежнем режиме.
Также 27 марта Песков подтвердил, что один из сотрудников администрации президента заразился коронавирусом. Однако он уточнил, что глава государства с зараженным не контактировал. Ранее пресс-секретарь российского лидера отмечал, что сотрудников АП по возможности переведут на удаленный режим работы.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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