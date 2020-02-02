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Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства России

02 февраля 2020, 16:24  •  64 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что все бывшие члены российского правительства устроились на новую работу. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 2 февраля.
«Уже все трудоустроены», — коротко ответил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» на вопрос о карьерном будущем чиновников.
15 января бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку.
На следующий день президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ, а главы ФНС Михаила Мишустина — председателем правительства. Кроме того, Медведев сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».
21 января Путин подписал указ о структуре нового правительства. Не сохранили должности в новом составе Максим Орешкин, занимавший пост министра экономического развития, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский, а также Максим Топилин, руководивший Министерством труда, и еще ряд министров и вице-премьеров.
Вместе с тем 24 января Орешкин и Мединский были назначены помощниками президента России.
29 января Путин встретился с бывшими членами правительства и поблагодарил их за работу. Он отметил, что каждый из них сделал много полезного для стратегического развития страны, несмотря на труд в непростых условиях.

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