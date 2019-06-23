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Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина

23 июня 2019, 17:09  •  183 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о судьбе помощников президента России Владимира Путина, которые потеряли записку, переданную российскому лидеру пожилой женщиной в Сыктывкаре в 2010 году.
«По крайней мере те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать. А женщину так и не нашли», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».
Кроме того, пресс-секретарь главы государства пояснил, что Путин безжалостен в вопросах, которые касаются обращения граждан страны. По его словам, российский лидер «откровенен с людьми» и искренне отвечает на вопросы россиян.
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени. По его словам, это произошло в начале 2000-х годов, когда он много ездил по стране. В один из дней Путин осенью прилетел в какой-то регион и после рабочего дня направлялся к своему автомобилю. В этот момент к нему подошла женщина преклонного возраста, упала на колени, несмотря на слякоть, и отдала записку. Путин добавил, что передал записку помощникам, однако они ее потеряли.
Позднее журналистам удалось узнать подробности истории с утерянной запиской. Это произошло в Сыктывкаре в 2010 году, когда он занимал должность премьер-министра.
Две женщины, ожидавшие его визита в город, скооперировались и написали одинаковые записки, в которых были указаны просьбы обеих. Одной из них удалось прорваться через охрану и передать послание Путину. Ее пытались задержать, однако премьер-министр попросил отпустить женщину. Эту историю рассказал агентству супруг второй женщины Владимир Щербина.

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