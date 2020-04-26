Песков рассказал о «секретах» телефона Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля, рассказал, как устроен и работает телефон специальной связи главы государства Владимира Путина.

На уходящей неделе Путин провел несколько совещаний с руководителями регионов в формате видеоконференции. Во время этих заседаний российский лидер параллельно, нажатием одной кнопки, вызывал по телефону представителей правительства страны, чтобы задать уточняющие вопросы или переадресовать им поручения.

Песков пояснил, что на этом телефоне есть «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации и много других абонентов».

«Это никакая не новация. Это обычная практика президента. Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1».

Ранее в этот же день Песков не исключил, что на следующей неделе Путин снова обратится к нации по ситуации с коронавирусом.

В начале апреля Путин расценил одну из первых видеоконференций с правительством России как пример ответственного поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Впоследствии президент постоянно использовал именно такой формат удаленного взаимодействия с чиновниками в течение всего месяца.