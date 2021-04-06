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Песков рассказал о санитарных мерах на параде Победы в Москве

06 апреля 2021, 18:55  •  84 • Политика
Решение о необходимости носить защитные маски гостями парада Победы в Москве пока не принято. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос обсудят с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. «Всё будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед парадом со стороны наших санитарных властей», — сказал представитель Кремля.
Ранее глава минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц принять меры по недопущению распространения COVID-19 при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади.
По словам министра, в военном параде примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.
В конце марта в Кремле подтвердили намерение провести парад в честь Дня Победы в Москве 9 мая. Представители других государств пока не приглашены на мероприятие.
В тот же день экипажи дальней авиации начали тренировки перед 9 Мая. Летчики проводят репетиции в Саратовской области

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