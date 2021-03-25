Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

Президент России Владимир Путин спустя день после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо. Об этом сообщил в среду, 24 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент чувствует себя хорошо», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Пресс-секретарь главы государства также подтвердил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана президенту «в установленные сроки».

Российский лидер вакцинировался от коронавируса 23 марта. В Кремле рассказывали, что в первые дни после прививки Путин исключил некоторые интенсивные физические нагрузки.

Также Песков отмечал, что вакцинация Путина от коронавируса является хорошим примером для многих граждан.

22 марта президент назвал вакцинацию россиян от COVID-19 задачей номер один. По его словам, в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 6,3 млн человек, а 4,3 млн полностью прошли вакцинацию.

При этом Путин отмечал, что вакцинация является добровольным выбором каждого человека.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции в России стартовала 18 января. Прививку делают вакциной «Спутник V» — первой в России и мире вакциной от коронавируса, которая была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

14 октября Путин объявил о регистрации в стране второй вакцины от COVID-19 — препарата центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». 20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак».