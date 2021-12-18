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Песков рассказал о ритуале Путина в дороге: "Вот, чем он занимается"
18 декабря 2021, 18:05 • 104 • Политика
Путин иногда просматривает газеты, но в основном читает указы, письма, обращения, справки, рассказал Песков о "дорожном ритуале" президента России. "Вот, чем он занимается", - отметил пресс-секретарь.
У президента России Владимира Путина в самолёте всегда лежат газеты, однако читает он в основном рабочие документы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что даже в дороге президент России в основном занимается делами. Адъютант приносит, когда он просит, чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок.
- рассказал Песков о "дорожном ритуале" Путина.
В этой связи на просмотр газет или других печатных изданий у главы государства времени почти не остаётся.
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