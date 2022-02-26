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Песков рассказал о регулярных атаках на сайт Кремля

26 февраля 2022, 20:40  •  32 • Политика
Администрация президента РФ регулярно фиксирует кибератаки на сайт Кремля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 февраля.
«Атаки идут постоянно. [Cайт] часто подвисает», — сообщил он ТАСС.
Ранее в этот день в РЖД сообщили, что их сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам.
24 февраля телеканал RT сообщил о новых DDoS-атаках на сайт, которые продолжались в течение шести часов и велись в четверти случаев с территории США. Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт RT.
В тот же день телеканал NBC сообщил, что спецслужбы США предложили президенту страны Джо Байдену испортить интернет-соединение и отключить электроснабжение в РФ, а также нарушить работу железной дороги, чтобы «подорвать способность России продолжать проводить спецоперацию». Кроме того, американские спецслужбы отдельно рассматривают вариант «масштабной кибератаки» на российские ресурсы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.
21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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