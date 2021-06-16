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Песков рассказал о регулярном тестировании Путина на COVID-19
16 июня 2021, 17:25 • 68 • Политика
Президент России Владимир Путин регулярно проходит тесты на коронавирус, при этом перед встречей с американским лидером Джо Байденом специально он тест не делал. Об этом в среду, 16 июня, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он регулярно тестируется. Но специально к этой встрече нет», — сказал он «РИА Новости».
По словам Пескова, российская делегация едет на переговоры с рабочим настроем и не намерена «воевать».
«С обычным [настроем]/ Зачем боевое? Мы же не воевать едем», — подчеркнул он.
Также в среду Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время их переговоров никто не ограничивает. Повестка дня «настолько обширная, что, конечно, ее уплотнить в 4–5 часов переговоров чрезвычайно тяжело», сказал он.
Ранее в этот же день Путин прилетел в Женеву, где у него состоится саммит с Байденом. При этом американский лидер прибыл накануне и направился в отель InterContinental, где у него прошли переговоры с швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Через некоторое время в Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами на борту.
15 июня представитель администрации США высокого ранга рассказал, что пресс-конференция Путина в Женеве пройдет перед пресс-конференцией его американского коллеги. При этом совместного «рабочего обеда» глав государств и «преломления хлеба» в графике не предусмотрено.
Российско-американский саммит пройдет 16 июня в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера. Переговоры лидеров рассчитаны почти на пять часов, после встречи политики проведут отдельные пресс-конференции.
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