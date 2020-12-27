Песков рассказал о рабочем графике Путина в праздники

Президент России Владимир Путин не прекращает работать в праздничные дни, однако на следующей неделе участия российского лидера в каких-либо крупных мероприятиях не запланировано. Об этом сообщил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Рабочие дни уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются. Совещания и так далее... Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — рассказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день представитель Кремля сообщил, что традиционная встреча Путина с представителями крупного российского бизнеса в текущем году проводиться не будет.

При этом Песков подчеркнул: отмена мероприятия не означает, что диалог с предпринимателями не ведется.

Как ранее в декабре сообщал пресс-секретарь главы государства, Новый год Путин будет встречать с родными и близкими, как делает это ежегодно. Тогда Песков отмечал, что полноценно президент никогда не отдыхает, но, возможно, «как-то дух переведет».

31 декабря 2019 года был для Путина рабочим днем. Песков сравнивал работу российского лидера с доменной печью, потушить которую невозможно.

В 2018 году Песков рассказывал, что президент в новогодние праздники проводит рабочие встречи «до последних минут». По словам пресс-секретаря, «это неизбежно».