Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был пр...
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Ф...
Главная / Политика

Песков рассказал о рабочем графике Путина в праздники

27 декабря 2020, 13:45  •  79 • Политика
Президент России Владимир Путин не прекращает работать в праздничные дни, однако на следующей неделе участия российского лидера в каких-либо крупных мероприятиях не запланировано. Об этом сообщил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Рабочие дни уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются. Совещания и так далее... Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — рассказал он «РИА Новости».
Ранее в этот день представитель Кремля сообщил, что традиционная встреча Путина с представителями крупного российского бизнеса в текущем году проводиться не будет.
При этом Песков подчеркнул: отмена мероприятия не означает, что диалог с предпринимателями не ведется.
Как ранее в декабре сообщал пресс-секретарь главы государства, Новый год Путин будет встречать с родными и близкими, как делает это ежегодно. Тогда Песков отмечал, что полноценно президент никогда не отдыхает, но, возможно, «как-то дух переведет».
31 декабря 2019 года был для Путина рабочим днем. Песков сравнивал работу российского лидера с доменной печью, потушить которую невозможно.
В 2018 году Песков рассказывал, что президент в новогодние праздники проводит рабочие встречи «до последних минут». По словам пресс-секретаря, «это неизбежно».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
26 декабря 2020, 18:30
Минюст отказался исключать ФБК из списка иноагентов после заявления ФСБ
27 декабря 2020, 00:00
"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке
26 декабря 2020, 18:30
"Нужно дать отпор": японцы разгневаны военным укреплением России на Курилах
27 декабря 2020, 05:30
"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественником Ходорковского
27 декабря 2020, 09:10
Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстреливая Сирию
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутат...
27 декабря 2020, 00:00
"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке
27 декабря 2020, 05:30
"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественник...
27 декабря 2020, 09:10
Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 19:30
Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.