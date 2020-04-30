Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Рус...
Главная / Политика

Песков рассказал о процессе выхода из самоизоляции

30 апреля 2020, 14:10  •  18 • Политика
Процедура выхода из самоизоляции, введенной на фоне распространения коронавируса, во всех странах разная и требует взвешенных решений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для всех стран это самое сложное решение — поэтапность. Технология у всех разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно», — сказал представитель Кремля в интервью RTVI 30 апреля.
Песков подчеркнул, что остается высокий риск второй волны эпидемии, поэтому нужны продуманные и согласованные со специалистами решения.
29 апреля в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки начала пика эпидемии. По словам специалистов, максимальный рост заболеваемости может прийтись на середину мая.
Накануне в Совфеде рассказали, когда в России могут снять ограничения, введенные из-за эпидемии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
30 апреля 2020, 03:10
"Не дай Бог, чехи договорятся": Памятник Коневу и лукавая оговорка премьера - звенья одной цепи, уверен Баранец
30 апреля 2020, 05:10
"Новый Нюрнбергский процесс. Если потребуется": Расследование о COVID-19 должна провести Россия - Малофеев
30 апреля 2020, 03:10
Пенсионной реформы было мало. В верхах появилась антинародная "партия карантина"
30 апреля 2020, 08:10
Найди "ковидиота": Скабеева поделилась видео с Пенсом и предложила пройти тест на сообразительность
30 апреля 2020, 10:10
Уничтожение и гибель: в Киеве рассказали о будущем украинцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
30 апреля 2020, 03:10
"Не дай Бог, чехи договорятся": Памятник Коневу и лукавая оговорка премьера...
30 апреля 2020, 00:05
«Ни слова — о назначении этих учреждений»: почему Китай обеспокоен работой биолаборат...
30 апреля 2020, 06:10
После споров о ценах с Россией Белоруссия купила первый танкер саудовской нефти
30 апреля 2020, 03:10
"Когда мне вернули телефон мужа, я включила его": Жена умершего от коронави...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2020, 21:10
Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
25 апреля 2020, 18:10
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины
26 апреля 2020, 07:53
Стало известно, чем занимается Ким Чен Ын, пока его «хоронят»
27 апреля 2020, 23:10
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Русским пришлось вмешаться
25 апреля 2020, 18:10
В Киеве призвали снести памятник герою-освободителю
26 апреля 2020, 00:10
"Шёл 36-й день карантина, и испанцы начали петь по-русски": В Барселоне исполнили… Цоя
24 апреля 2020, 06:10
Нота протеста. Китай претендует на территории Казахстана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.