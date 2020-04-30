Песков рассказал о процессе выхода из самоизоляции

Процедура выхода из самоизоляции, введенной на фоне распространения коронавируса, во всех странах разная и требует взвешенных решений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для всех стран это самое сложное решение — поэтапность. Технология у всех разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно», — сказал представитель Кремля в интервью RTVI 30 апреля.

Песков подчеркнул, что остается высокий риск второй волны эпидемии, поэтому нужны продуманные и согласованные со специалистами решения.

29 апреля в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки начала пика эпидемии. По словам специалистов, максимальный рост заболеваемости может прийтись на середину мая.

Накануне в Совфеде рассказали, когда в России могут снять ограничения, введенные из-за эпидемии.