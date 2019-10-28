Песков рассказал о процессе создания меморандума России и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности процесса создания меморандума о совместных действиях Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Во время интервью на передаче «Москва. Кремль. Путин» 27 октября Песков рассказал, что подготовкой документа занимались главы МИД двух государств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения. Изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках», — цитирует Пескова «РИА Новости».

22 октября президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Стороны приняли меморандум, согласно которому Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирийской Арабской Республики. Они будут содействовать выводу курдских подразделений на 30 км от сирийско-турецкой границы.

9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира», целью которой было заявлено возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе. Действия турецких военных были направлены против террористов ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) и Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами. Также Анкара считает террористами членов «Сирийских демократических сил» (SDF) и входящие в них курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) за связь с РПК. В настоящее время операция «Источник мира» приостановлена.