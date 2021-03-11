Песков рассказал о проработке сроков и места встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 марта, заявил, что вопрос о месте и сроках встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не ясен.

По его словам, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Так представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждаются ли конкретные сроки личной встречи двух президентов.

Ранее в этот же день Путин в ходе церемонии, давшей старт начала сооружения энергоблока № 3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин, согласился встретиться с Эрдоганом. В ходе мероприятия турецкий лидер предложил Путину провести встречу «с глазу на глаз». Российский лидер в ответ заявил, что это необходимо сделать в ближайшее время.

Предыдущие переговоры президентов России и Турции прошли в Москве в марте прошлого года. Центральной темой встречи стала ситуация в сирийской провинции Идлиб. Путин назвал состоявшиеся переговоры с турецким лидером непростыми, но отметил их завершение в позитивном ключе. По итогам встречи глав государств был согласован совместный документ. Также по итогам тех переговоров Эрдоган пригласил своего российского коллегу в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.