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Песков рассказал о проработке сроков и места встречи Путина и Эрдогана

11 марта 2021, 02:10  •  79 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 марта, заявил, что вопрос о месте и сроках встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не ясен.
По его словам, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Так представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждаются ли конкретные сроки личной встречи двух президентов.
Ранее в этот же день Путин в ходе церемонии, давшей старт начала сооружения энергоблока № 3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин, согласился встретиться с Эрдоганом. В ходе мероприятия турецкий лидер предложил Путину провести встречу «с глазу на глаз». Российский лидер в ответ заявил, что это необходимо сделать в ближайшее время.
Предыдущие переговоры президентов России и Турции прошли в Москве в марте прошлого года. Центральной темой встречи стала ситуация в сирийской провинции Идлиб. Путин назвал состоявшиеся переговоры с турецким лидером непростыми, но отметил их завершение в позитивном ключе. По итогам встречи глав государств был согласован совместный документ. Также по итогам тех переговоров Эрдоган пригласил своего российского коллегу в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.

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