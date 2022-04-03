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Песков рассказал о проблемах в выстраивании диалога с Западом

03 апреля 2022, 19:35  •  64 • Политика
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 3 апреля заявил, что у Запада есть «лишний ген», который не позволяет избавиться от «шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией.
«Но рано или поздно нам придется выстраивать диалог, хочет этого кто-то за океаном или не хочет», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Касательно санкций, которые вводит против России Запад, Песков заявил, что полного вакуума и изоляции для России быть не может, так как это технологически невозможно в современном мире.
«Мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа», — заключил он.
Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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