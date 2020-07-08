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Песков рассказал о полномочиях глав регионов в случае второй волны COVID-19
08 июля 2020, 17:00 • 69 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июля разъяснил, останутся ли полномочия у руководителей субъектов на введение ограничительных мер при второй волне коронавируса.
«Ситуация продолжается и продолжатся полномочия глав регионов», — ответил Песков.
Вместе с тем в конце мая в Кремле воздержались от оценки идеи о передаче полномочий главам регионов в период пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин с 12 мая разрешил руководителям субъектов в зависимости от обстановки либо ослаблять, либо ужесточать ограничительные меры.
В начале мая российский лидер поручил правительству координировать общую работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В конце апреля Путин отмечал, что принятые в одних регионах меры могут не подходить другим, так как распространение инфекции в субъектах происходит по-разному.
По данным на 8 июля, в России выявлено 700 792 случая заболевания COVID-19. 472 511 пациентов выздоровели, а 10 667 человек скончались.
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