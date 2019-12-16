Песков рассказал о подходах Порошенко и Зеленского к Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу политики в отношении Донбасса со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент... собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны», — сказал он.

По словам Пескова, российская сторона надеется, что обещания Зеленского по поводу мира в Донбассе будут реализованы и украинская власть выполнит свою часть обязательств в рамках Минских соглашений.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Минские соглашения по Донбассу нуждаются в адаптации.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.