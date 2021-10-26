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Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АСЕАН

26 октября 2021, 21:40  •  128 • Политика
Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточно-Азиатскому саммиту (ВАС), которые пройдут 27 и 28 октября, среди возможных тем — развитие сотрудничества РФ со странами ассоциации. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что речь главы государства могут показать по телевидению, однако это будет зависеть от режима организаторов мероприятия.
«Темы, которые стоят на повестке дня. Если мы говорим о ВАС, это тема экономического развития АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. — Ред.), пандемия, работа с последствиями пандемии. Развитие экономического взаимодействия, туристических связей в регионе», — отметил официальный представитель Кремля.
Песков сообщил, что возможной темой, которую поднимет Путин в рамках саммита АСЕАН, станет развитие сотрудничества РФ со странами ассоциации.
«Да, мы притормозили за последние два года, вынужденно, из-за пандемии, но надо вместе искать пути расширения нашего сотрудничества, потенциал у нас солидный для этого, а главное, что и страны ассоциации, и сама Россия крайне заинтересованы в расширении этого взаимодействия», — заключил пресс-секретарь президента РФ.
2 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что союз США, Великобритании и Австралии (партнерство AUKUS) идет в русле размывания формата АСЕАН. Кроме того, он отметил, что индо-тихоокеанская концепция США направлена на развал единой системы безопасности в АТР.
Трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.
АСЕАН основали в 1967 году. Сегодня ассоциация объединяет все страны Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2020 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.
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