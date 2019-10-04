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Песков рассказал о подготовке новой встречи «нормандского формата»

04 октября 2019, 15:09  •  60 • Политика
В настоящее время ведется подготовка к очередной встрече «нормандского формата». При этом ее сроки пока не согласованы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в этом вопросе возможны сложности, так как «речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют весьма насыщенный график».
Комментируя подписание «формулы Штайнмайера», кремлевский спикер отметил, что Кремль оценивает событие позитивно. При этом он подчеркнул, что речь идет не о получении согласия Украины, а о подтверждении ранее данного согласия, которое было дано еще при предыдущем главе государства Петре Порошенко.
1 октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов в Донбассе и предоставление региону особого статуса. В дальнейшем документ должен быть имплементирован в законодательство Украины.
Также стороны согласовали порядок отвода сил.
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики назвали согласование плана Штайнмайера первым шагом к миру.
Некоторые украинские политические силы восприняли подписание документа негативно. В Киеве прошли митинги против условий «формулы».

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