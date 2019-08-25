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Песков рассказал о подготовке к встрече в нормандском формате

25 августа 2019, 22:39  •  25 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четвёрки».
 
РИА Новости
 

По его словам, данной встрече должна предшествовать «домашняя работа».

«Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая «домашняя работа», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

20 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.

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