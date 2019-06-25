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Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

25 июня 2019, 17:54  •  73 • Политика
В Кремле допускают, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся в ходе саммита G20. Об этом во вторник, 25 июня, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
На вопрос о том, ведется ли подготовка к переговорам двух президентов, Песков ответил утвердительно.
«Мы не исключаем, что такая встреча может состояться», — сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, частью этой подготовки можно считать встречу секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом. В ходе этой встречи Патрушев и Болтон обсудили, в частности, ситуацию в Венесуэле.
Ранее, 25 июня, о возможности встречи Путина и Трампа в ходе саммита «большой двадцатки» заявили в МИД России. В Вашингтоне, в свою очередь, отмечают, что Трамп ждет встречи с Путиным.
Лидеры стран «большой двадцатки» соберутся в японском городе Осака 28–29 июня.

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