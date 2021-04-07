|
Песков рассказал о подготовке к посланию президента Федеральному собранию
07 апреля 2021, 15:05 • 74 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 апреля рассказал о подготовке к посланию главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.
По словам Пескова, пока состав участников мероприятия прорабатывается.
«Какой будет состав, сейчас прорабатывается, опять же во взаимодействии с санитарными властями. В любом случае послание будет оглашено очно», — подчеркнул он.
Накануне представитель Кремля также отметил, что оглашение послания Федеральному собранию, назначенное на 21 апреля, пройдет в очном режиме.
Как отмечал Песков, в ближайшее время объявят аккредитацию для представителей СМИ. Одновременно с этим сообщат о месте оглашения послания.
При этом темы предстоящего послания в Кремле также не уточняли.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2021, 23:35
|
02 апреля 2021, 04:00
|
03 апреля 2021, 02:55
|
01 апреля 2021, 05:05
|
02 апреля 2021, 07:40
|
04 апреля 2021, 12:50
|
05 апреля 2021, 02:35