Песков рассказал о подготовке к посланию президента Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 апреля рассказал о подготовке к посланию главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Пескова, пока состав участников мероприятия прорабатывается.

«Какой будет состав, сейчас прорабатывается, опять же во взаимодействии с санитарными властями. В любом случае послание будет оглашено очно», — подчеркнул он.

Накануне представитель Кремля также отметил, что оглашение послания Федеральному собранию, назначенное на 21 апреля, пройдет в очном режиме.

Как отмечал Песков, в ближайшее время объявят аккредитацию для представителей СМИ. Одновременно с этим сообщат о месте оглашения послания.

При этом темы предстоящего послания в Кремле также не уточняли.