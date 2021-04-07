Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Главная / Политика

Песков рассказал о подготовке к посланию президента Федеральному собранию

07 апреля 2021, 15:05  •  74 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 апреля рассказал о подготовке к посланию главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.
По словам Пескова, пока состав участников мероприятия прорабатывается.
«Какой будет состав, сейчас прорабатывается, опять же во взаимодействии с санитарными властями. В любом случае послание будет оглашено очно», — подчеркнул он.
Накануне представитель Кремля также отметил, что оглашение послания Федеральному собранию, назначенное на 21 апреля, пройдет в очном режиме.
Как отмечал Песков, в ближайшее время объявят аккредитацию для представителей СМИ. Одновременно с этим сообщат о месте оглашения послания.
При этом темы предстоящего послания в Кремле также не уточняли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись
07 апреля 2021, 09:35
Лавров сделал интересное предложение Евросоюзу: "В случае заинтересованности"
07 апреля 2021, 09:35
Украина назвала повод для начала войны в Донбассе
07 апреля 2021, 13:15
Украинского посла взбесили слова Зеленского о Донбассе в западных СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назват...
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюб...
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем&...
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2021, 23:35
"Да мозги надо иметь": Капитан разрыдался перед камерой. В Минске разоблачили "предателей в погонах"
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
03 апреля 2021, 02:55
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.