Песков рассказал о плавном возвращении графика Путина в офлайн-режим

График президента России Владимира Путина возвращается в офлайн-формат, это происходит плавно. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он (президент РФ — Ред.) уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Песков указал, что на данный момент у российского лидера идет «плановое возвращение» в прежний режим, а также обратил внимание на то, что пандемия коронавируса еще не ушла. Представитель Кремля подчеркнул, что всё еще соблюдаются ограничительные меры, в связи с чем глава государства «тоже делает это всё плавно».

Ранее, 11 мая, Песков заявил, что график работы президента России будет организован в соответствии с актуальными рекомендациями по профилактике COVID-19.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в графике российского лидера в связи с формированием у него иммунитета к COVID-19 в результате вакцинации, Песков указал на возросшую публичную активность Путина.

Первым компонентом российской вакцины от коронавируса президент привился 23 марта. Позже Путин уточнил, что ему сделали прививку в левую руку, в месте укола через несколько часов он почувствовал небольшой дискомфорт. Других побочных явлений у главы государства отмечено не было.

14 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества глава государства сообщил, что ему уже ввели второй компонент вакцины. Он выразил уверенность в том, что пандемия коронавируса скоро отступит, и порекомендовал всем последовать его примеру.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как указывали в Минздраве, активность вакцинации от коронавирусной инфекции в России высокая.

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