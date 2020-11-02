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Песков рассказал о планах Путина в День народного единства
02 ноября 2020, 20:55 • 68 • Политика
Президент России не будет проводить традиционный торжественный прием в День народного единства в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 2 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий», — пояснил Дмитрий Песков.
Он уточнил, что у президента запланирован ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства.
Накануне стало известно, что Путин в День народного единства, 4 ноября, посетит на Красной площади памятник Минину и Пожарскому.
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