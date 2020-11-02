Песков рассказал о планах Путина в День народного единства

Президент России не будет проводить традиционный торжественный прием в День народного единства в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 2 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий», — пояснил Дмитрий Песков.

Он уточнил, что у президента запланирован ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства.

Накануне стало известно, что Путин в День народного единства, 4 ноября, посетит на Красной площади памятник Минину и Пожарскому.