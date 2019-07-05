Песков рассказал о планах Путина посетить Екатеринбург

Президент России Владимир Путин посетит Екатеринбург на следующей неделе. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет по случаю «Иннопром-2019», — уточнил он. По словам представителя Кремля, российский лидер посетит эту выставку.

Графиком Путина запланировано еще несколько мероприятий в городе. Подробно о них Песков пообещал рассказать в понедельник.

Накануне российский лидер посетил Рим, где встретился с папой римским Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой. Путин подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.