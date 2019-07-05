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Песков рассказал о планах Путина посетить Екатеринбург
05 июля 2019, 18:24 • 72 • Политика
Президент России Владимир Путин посетит Екатеринбург на следующей неделе. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это будет по случаю «Иннопром-2019», — уточнил он. По словам представителя Кремля, российский лидер посетит эту выставку.
Графиком Путина запланировано еще несколько мероприятий в городе. Подробно о них Песков пообещал рассказать в понедельник.
Накануне российский лидер посетил Рим, где встретился с папой римским Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой. Путин подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.
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