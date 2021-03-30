Песков рассказал о планах Путина на зарубежные поездки

У президента России Владимира Путина есть много приглашений за границу. Однако возобновить зарубежные поездки глава государства планирует после завершения прививочного цикла. Об этом 30 марта рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что пока в планах у Путина несколько поездок по регионам России. Говорить о других планах рано, так как все поездки будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Я думаю, после того как президент завершит прививочный цикл, он начнет весьма и весьма активно передвигаться по стране. Что касается зарубежных визитов, то у него очень много действующих приглашений. Поэтому, я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты. Однако точных планов нет…» — цитирует Пескова «Аргументы и факты».

Песков отметил, что сейчас существуют разные варианты личного общения с президентом. Например, есть вариант, когда человек общается с главой государства на расстоянии, и тогда выдерживать двухнедельный карантин не нужно. Есть второй вариант, который предусматривает сдачу тестов и прохождение карантина.

23 марта Путин вакцинировался от коронавируса. Вакцинация президента РФ проходила без телекамер.

В Кремле рассказывали, что в первые дни после прививки Путин исключил некоторые интенсивные физические нагрузки, однако никаких побочных эффектов у него не наблюдается, глава государства чувствует себя хорошо.

Сам Путин после вакцинации отмечал, что сделал прививку от коронавируса в левую руку, в которой через несколько часов после укола почувствовал небольшой дискомфорт. Других побочных явлений у главы государства отмечено не было.