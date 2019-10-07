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Песков рассказал о планах Путина на день рождения

07 октября 2019, 11:24  •  30 • Политика
Свой день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне своего 67-летия президент побывал в сибирской тайге, где в компании министра обороны Сергея Шойгу наслаждался осенней природой и собирал грибы.
Как отмечает «РИА Новости», Путин нередко проводил день рождения на работе, проводя встречи с иностранными лидерами или участвуя в международных саммитах.
Иногда президент всё же берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.

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