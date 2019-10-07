Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Свой день рождения 7 октября президент РФ Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне своего 67-летия президент побывал в сибирской тайге, где в компании министра обороны Сергея Шойгу наслаждался осенней природой и собирал грибы.

Как отмечает «РИА Новости», Путин нередко проводил день рождения на работе, проводя встречи с иностранными лидерами или участвуя в международных саммитах.

Иногда президент всё же берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.