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Песков рассказал о докладах Путину по ситуации в Афганистане

02 сентября 2021, 12:55  •  72 • Политика
Президент России Владимир Путин чаще чем раз в день получает доклады относительно ситуации в Афганистане. Об этом сообщил в четверг, 2 сентября, представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, они чаще чем раз в день по такому горячему вопросу», — сказал Песков в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) выполняют все гарантии безопасности для российских дипломатов в Афганистане.
Также Песков уточнил, что Путин пока не планирует контактов с президентом США Джо Байденом по теме ситуации в Афганистане.
«Пока не было таких планов. Российская и американская стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане, но каких-либо контактов на высшем уровне не планируется», — уточнил пресс-секретарь президента.
Отвечая на вопрос о том, были ли контакты у российского лидера с руководством Афганистана, Песков сказал «нет».
В то же время Путин планирует принять участие в экстренном саммите Группы двадцати (G20) по Афганистану, если инициатива о его проведении будет согласована.
Накануне Путин оценил результаты 20-летнего пребывания США в Афганистане. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты на протяжении этого времени пытались внедрять свои стандарты в Афганистане, результат — только трагедии и потери. Ранее в прошлом месяце Путин также заявлял, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более не станет втягивать свои Вооруженные силы в конфликт «всех против всех».
31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не злорадствует, а действительно переживает за то, что происходит в Афганистане. Он отмечал, что в основе философии действий РФ на международной арене лежит уважительное отношение к традициям всех народов и их культуре.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране последние 20 лет. 15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об окончании войны.
30 августа глава Центрального командования Соединенных Штатов, генерал Кеннет Маккензи подтвердил вылет последнего самолета ВВС США из Кабула и завершение 20-летней американской миссии в Афганистане.
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