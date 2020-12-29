Песков рассказал о бункере Путина

Дмитрий Песков. Фото:Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com

Голос Кремля оценил "литературные экзерсисы" журналистов

Все последние разговоры в СМИ о том, что президент России Владимир Путин прячется в каком-то бункере, являются "абсолютной ерундой". Эти слухи в очередной раз опроверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он назвал подобные утверждения "литературными экзерсисами". Что касается детального изучения представителями медиа кабинетов российского лидера, то их можно сфотографировать в разном ракурсе и искать отличия.

"И вы их найдете. Вы понимаете, у президента построено очень много кабинетов", – цитирует RT голос Кремля.

По словам Пескова, у главы РФ в разных городах мира есть рабочий кабинет, где он может по мере необходимости работать.

"Но я имею в виду, что ерунда – это все вот эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Ну какие-то все вот эти теории заговора. Это все полная ерунда", – резюмировал пресс-секретарь.

Песков с начала эпидемиологических ограничений в связи с распространением коронавируса уже не раз отвечал на вопрос, в каком бункере работает Путин. Впервые подобные слухи он опровергал в апреле этого года в интервью изданию "Аргументы и факты". Тогда представитель Кремля заявлял, что президент находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, а не укрылся где-то то ли "в Сибири, то ли на Валдае, то ли вообще в каком-то бункере".

Недавно в декабре в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1" Песков снова вынужден был говорить, как и где руководит страной в такой тяжелый период времени глава государства.

Но и этого журналистам оказалось мало. Снова в декабре представитель Кремля опять отвечал "за бункер" президента, на этот раз в эфире радио "Комсомольская правда". Там он подчеркнул, что "такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере", передает РИА "Новости".

Добавим, что историю про одинаковые кабинеты, но якобы в разных местах страны, выдали на-гора сразу четыре источника издания "Проект". По мнению журналистов, сей факт подтверждает их предположение, что из-за пандемии Путин еще с конца лета находится в сочинской резиденции "Бочаров ручей".

