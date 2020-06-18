Песков рассказал, когда именно будет новое обращение Путина к нации

Ранее сразу два источника "Интерфакса" сообщили о том, что президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением к нации перед голосованием по поправкам в Конституцию.

Журналисты напрямую поинтересовались этим же вопросом у официального представителя Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, когда именно будет это обращение. Он подчеркнул, что это случится в том случае, "если президент посчитает нужным выступить с обращением".

Тогда же Песков пообещал проинформировать СМИ. Пока же, как отметил представитель Кремля, ему по этому поводу сказать прессе нечего.