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Песков рассказал, когда именно будет новое обращение Путина к нации
18 июня 2020, 18:00 • 93 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, когда именно будет новое обращение Владимира Путина к нации по поправкам в Конституцию. И обещал проинформировать.
Ранее сразу два источника "Интерфакса" сообщили о том, что президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением к нации перед голосованием по поправкам в Конституцию.
Журналисты напрямую поинтересовались этим же вопросом у официального представителя Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, когда именно будет это обращение. Он подчеркнул, что это случится в том случае, "если президент посчитает нужным выступить с обращением".
Тогда же Песков пообещал проинформировать СМИ. Пока же, как отметил представитель Кремля, ему по этому поводу сказать прессе нечего.
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