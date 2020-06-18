Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / Политика

Песков рассказал, когда именно будет новое обращение Путина к нации

18 июня 2020, 18:00  •  93 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, когда именно будет новое обращение Владимира Путина к нации по поправкам в Конституцию. И обещал проинформировать.
Ранее сразу два источника "Интерфакса" сообщили о том, что президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением к нации перед голосованием по поправкам в Конституцию.
Журналисты напрямую поинтересовались этим же вопросом у официального представителя Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, когда именно будет это обращение. Он подчеркнул, что это случится в том случае, "если президент посчитает нужным выступить с обращением".
Тогда же Песков пообещал проинформировать СМИ. Пока же, как отметил представитель Кремля, ему по этому поводу сказать прессе нечего.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президента из-за туннеля Путина
18 июня 2020, 16:00
Лавров обозначил "красную линию" по Донбассу
18 июня 2020, 10:00
Катастрофа: 20 млн русских просто выкинули из своих квартир. Горбачёв забыл?
18 июня 2020, 16:00
"Запретить дураков": отказ от российской традиции вызвал бунт в Европе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 15:25
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
13 июня 2020, 15:32
Зал упал! Куликов об ужасающей тайне власти! Правда о тех, на самом деле стоит "у руля"
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.