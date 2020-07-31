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Песков рассказал, кем были задержанные в Минске граждане и куда они направлялись
31 июля 2020, 17:05 • 72 • Политика
Кремль ожидает скорейшего освобождения задержанных в Минске граждан РФ. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он также рассказал, кем были задержанные в Минске граждане и куда они направлялись.
По словам официального представителя Кремля, задержанные в Минске граждане России являются сотрудниками некоего частного охранного предприятия. Они направлялись в Стамбул и ждали вылета самолёта, когда белорусский спецназ провёл операцию по задержанию. Информация о том, что сотрудники охранного предприятия собирались лететь в Турцию, подтверждается найденными у них авиабилетами.
Песков подчеркнул, что задержанные граждане не сделали ничего противозаконного и не имеют никакого отношения к внутренним делам Белоруссии. Он надеется, что власти республики освободят их в ближайшее время.
Напомним, что на днях спецназ Белоруссии задержал в минской гостинице 32 граждан России, которых белорусские СМИ называли "наёмниками" из ЧВК "Вагнер". Позже был задержан ещё один предполагаемый сотрудник частной военной компании. Сперва против задержанных были выдвинуты обвинения в подготовке терактов для дестабилизации обстановки в стране перед выборами, однако затем Следственный комитет Белоруссии переквалифицировал дело в "Организацию массовых беспорядков". Некоторые белорусские и российские паблики сообщали, что задержанные, вероятнее всего, летели в другую страну транзитом через Белоруссию.
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