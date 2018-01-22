Песков рассказал, как Россия встретит новые санкции США

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По словам пресс-секретаря главы государства, президент и правительство уже сейчас подготовили все необходимые меры предосторожности на случай ввода США новых антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как наша страна готовится к потенциальным новым санкциям со стороны США. По его словам, кабинет министров Дмитрия Медведева и президент Владимир Путин уже разработали все необходимые меры предосторожности на случай усиления антироссийских ограничительных мер.

В том, что новые ограничительные меры будут введены, сомневаться не приходится, считает Песков. Тем не менее о том, что именно это будут за санкции, Россия узнает только в конце текущего месяца.

Так, 29 января 2018 года будет опубликован новый отчет администрации американского президента касательно санкций против России. Кремль планирует встретить очередную экономическую атаку со стороны США во всеоружии и по возможности минимизировать ожидаемый вред для российской промышленности и финансового сектора.

"Кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков", - заявил Песков в беседе с журналисткой Наилей Аскер-заде в эфире телеканала "Россия-1".