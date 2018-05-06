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Песков рассказал, как пройдет инаугурация президента

06 мая 2018, 15:24  •  4 • Политика

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Церемония вступления президента РФ в должность 7 мая пройдет по уже устоявшемуся, традиционному сценарию. Об основных его пунктах в канун инаугурации в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец", - сказал Песков. После прибытия в БКД избранный глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

"После этого президент выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка", - продолжил пресс-секретарь. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение, добавил он.

"Во время нынешней церемонии гости, приглашенные на инаугурацию, будут размещены не только в залах БКД, но и на Соборной площади", - уточнил Песков. "На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании", - отметил он.

Церемония вступления президента в должность начнется 7 мая в полдень.

В ходе очередных выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 года, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Согласно Конституции, после вступления в должность 7 мая он получит право работать на этом посту шесть лет, то есть до 7 мая 2024 года.

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