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Песков рассказал, как обеспечивают безопасность президента в условиях пандемии

26 мая 2020, 15:20  •  54 • В России

- Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. После больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно долечить, - приветствовал журналистов Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента перенес коронавирус, выписался из больницы и возобновил работу пока из дома.

Поэтому каждый вопрос журналисты начинали с поздравлений с выздоровлением.

- Опасность сохраняется и будет сохраняться какое-то время, - поделился своим видением перспектив длительности эпидемии Песков. - Какое точно - не знает никто. Цифры статистики по уровню заболеваемости радуют, потому что показывают тенденцию к сокращению, но они довольно высоки. Тут каждый должен заботиться о себе и о своих ближних.

- В какой больнице вы находились? - поинтересовалась корреспондент ВВС.

- В одной из московских больниц.

- А возможно ли, что там же находится Рамзан Кадыров?

- Я не располагаю никакой информацией об этом, но обязательно справлюсь, - ответил Песков.

Журналисты поинтересовались, как обеспечивается безопасность Владимира Путина в условиях эпидемии.

- Как определяется, с кем президенту встречаться лично, а с кем - в видеоформате?

- Это абсолютно персональные решения, это зависит и от рабочего графика собеседника, от того, насколько у него были интенсивные контакты, - сказал спикер Кремля. - В случае, если контакты были интенсивные, предпочтительны дистанционные форматы. Если график был более изолированный, это позволяет после соответствующего тестирования проводить личную встречу.

На вопрос о датах Парада Победы и голосования по поправкам к Конституции Песков ответил, что это предстоит решить Владимиру Путину на основе поступающих к нему данных.

- Давайте наберемся терпения, президент сообщит об этом, - сказал он.

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