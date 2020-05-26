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Песков рассказал, как обеспечивают безопасность президента в условиях пандемии
26 мая 2020, 15:20 • 54 • В России
- Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. После больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно долечить, - приветствовал журналистов Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента перенес коронавирус, выписался из больницы и возобновил работу пока из дома.
Поэтому каждый вопрос журналисты начинали с поздравлений с выздоровлением.
- Опасность сохраняется и будет сохраняться какое-то время, - поделился своим видением перспектив длительности эпидемии Песков. - Какое точно - не знает никто. Цифры статистики по уровню заболеваемости радуют, потому что показывают тенденцию к сокращению, но они довольно высоки. Тут каждый должен заботиться о себе и о своих ближних.
- В какой больнице вы находились? - поинтересовалась корреспондент ВВС.
- В одной из московских больниц.
- А возможно ли, что там же находится Рамзан Кадыров?
- Я не располагаю никакой информацией об этом, но обязательно справлюсь, - ответил Песков.
Журналисты поинтересовались, как обеспечивается безопасность Владимира Путина в условиях эпидемии.
- Как определяется, с кем президенту встречаться лично, а с кем - в видеоформате?
- Это абсолютно персональные решения, это зависит и от рабочего графика собеседника, от того, насколько у него были интенсивные контакты, - сказал спикер Кремля. - В случае, если контакты были интенсивные, предпочтительны дистанционные форматы. Если график был более изолированный, это позволяет после соответствующего тестирования проводить личную встречу.
На вопрос о датах Парада Победы и голосования по поправкам к Конституции Песков ответил, что это предстоит решить Владимиру Путину на основе поступающих к нему данных.
- Давайте наберемся терпения, президент сообщит об этом, - сказал он.
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