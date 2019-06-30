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Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу

30 июня 2019, 18:09  •  127 • Политика
Тема Украины на прошедшем в японской Осаке саммите G20 обсуждалась в конструктивном ключе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что мировые лидеры согласились с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, тему Украины на минувшем саммите "Большой двадцатки" обсуждали в конструктивном ключе.
"Все констатируют, что нужно возобновлять и диалог на высшем уровне по линии "нормандской четверки", но одновременно все понимают, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла. Сначала нужно подготовиться", - рассказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Пресс-секретарь главы государства отметил, что многие мировые лидеры соглашались с позицией Владимира Путина по украинскому вопросу.
"С Путиным многие соглашаются, в том плане, что многое еще предстоит прояснить в Киеве, - говорит он. - Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс - в смысле, приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу".
Напомним, ранее сообщалось, что Песков рассказал детали встречи российского лидера с британским премьером. Встреча проходила наедине, только в присутствии переводчика. Как отметил Песков, беседа была "жесткой и откровенной".

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