Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, тему Украины на минувшем саммите "Большой двадцатки" обсуждали в конструктивном ключе.

"Все констатируют, что нужно возобновлять и диалог на высшем уровне по линии "нормандской четверки", но одновременно все понимают, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла. Сначала нужно подготовиться", - рассказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что многие мировые лидеры соглашались с позицией Владимира Путина по украинскому вопросу.

"С Путиным многие соглашаются, в том плане, что многое еще предстоит прояснить в Киеве, - говорит он. - Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс - в смысле, приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу".

Напомним, ранее сообщалось, что Песков рассказал детали встречи российского лидера с британским премьером. Встреча проходила наедине, только в присутствии переводчика. Как отметил Песков, беседа была "жесткой и откровенной".