Песков рассказал, как Кремль относится к задержанию Саакашвили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Кремль относится к задержанию Михаила Саакашвили в Грузии.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать ситуацию с бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили. Политик задержан в пятницу в Грузии после того, как тайком проник в страну.

Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле не следят за судьбой украино-грузинского политика.

Нам не интересна его судьба,

- коротко ответил Песков.

Отметим, что у себя на родине Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Грузинские власти уже заявили, что не собираются давать политику помилование или поднимать вопрос о его экстрадиции.

Примечательно, что на ситуацию с Саакашвили успел отреагировать президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил обеспокоенность в связи с задержанием гражданина Украины в Грузии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Зеленскому выразить обеспокоенность по поводу политического преследования украинских оппозиционных политиков - Виктора Медведчука и Анатолия Шария.