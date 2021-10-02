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Песков рассказал, как Кремль относится к задержанию Саакашвили
02 октября 2021, 18:29 • 125 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Кремль относится к задержанию Михаила Саакашвили в Грузии.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать ситуацию с бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили. Политик задержан в пятницу в Грузии после того, как тайком проник в страну.
Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле не следят за судьбой украино-грузинского политика.
- коротко ответил Песков.
Отметим, что у себя на родине Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Грузинские власти уже заявили, что не собираются давать политику помилование или поднимать вопрос о его экстрадиции.
Примечательно, что на ситуацию с Саакашвили успел отреагировать президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил обеспокоенность в связи с задержанием гражданина Украины в Грузии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Зеленскому выразить обеспокоенность по поводу политического преследования украинских оппозиционных политиков - Виктора Медведчука и Анатолия Шария.
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