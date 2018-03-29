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Песков рассказал, из каких стран шли вбросы ложных данных о пожаре в Кемерове

29 марта 2018, 18:54  •  165 • Украина
Вбросы недостоверной информации о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове преимущественно шли с Украины и из Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выступления на ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики.
 
Дмитрий Песков © Dmitry Golubovich/Russian Look/globallookpress.com
 

«Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях», — цитирует Пескова BBC.

Как отметил пресс-секретарь, в ситуации с Кемеровом не обошлось без «доброжелателей», которые сознательно вбрасывали такую информацию.

«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: с Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300, 400, 500 погибших таким образом вбрасывается», — добавил он.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в Кемерове.

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