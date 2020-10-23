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Песков расшифровал посыл Лаврова Западу: "Хамство терпеть никто не собирается"

23 октября 2020, 13:25  •  104 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расшифровал тот посыл, что ранее озвучил Западу глава МИД РФ Сергей Лавров - о возможном прекращении диалога Москвы с ЕС. "Конечно же, хамство терпеть никто не собирается", - подчеркнул представитель Кремля.
В эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что существуют некоторые сложности во взаимодействии с Германией.
"Есть определённый раздражитель", - пояснил представитель Кремля, отметив необходимость продолжать работать над тем, чтобы "этот раздражитель как-то элиминировать".
При этом Песков подчеркнул, что и это необходимо делать вместе, сообща.
Пресс-секретарь президента также расшифровал посыл главы МИД России Сергея Лаврова, ранее озвученный Западу. Речь идёт о его заявлении о возможном прекращении диалога России с Евросоюзом.
"Конечно же, хамство терпеть никто не собирается", - подчеркнул Песков, отметив, что как раз об этом глава российского МИДа и говорил.
Однако, продолжил свою мысль представитель Кремля, в Москве все настроены на продолжение попыток донести до западных партнёров свою позицию.
Напомним, ранее глава МИД РФ сообщил о том, что Россия может прекратить диалог с Европейским союзом, если западные страны не понимают важности взаимоуважительного общения. Слова были сказаны на фоне заявления глав МИД ЕС о поддержке антироссийских санкций за "отравление" российского оппозиционера Алексея Навального. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал переговоры по этому поводу с главой МИД России. В ответ Лавров намекнул, что без взаимоуважения никакого диалога не будет.
Запад обвиняет Россию в отравлении Навального ядом "Новичок", несмотря на то что ОЗХО не нашла запрещённых веществ в анализах оппозиционера. Также нет внятного объяснения, зачем травить Навального, затем его спасать, а потом и вовсе отправлять на лечение за границу. Вещественное доказательство в виде бутылочки со следами боевого отравляющего вещества также оказалось фейковым. Тем не менее США и Европа всё равно настаивают на вине России и даже ввели новые санкции.

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