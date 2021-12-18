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Песков рассекретил содержимое чемодана Путина. Канделаки не сдержала улыбки
18 декабря 2021, 12:50 • 167 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Тине Канделаки рассекретил содержимое "дорожного" чемодана Владимира Путина, показав объём двумя руками и вызвав улыбку на лице собеседницы.
По словам официального представителя Кремля, в самолёте у президента России Владимира Путина всегда лежат газеты. Он их иногда просматривает, а вот читать чаще приходится то, что приносит ему в "чемодане" его адъютант.
Рассекречивая содержимое чемодана Путина в интервью для RTVI, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что это "ежедневная пачка" главы государства. При этом Песков двумя руками показал объём содержимого чемодана. Расстояние между ладонями получилось сантиметров в 30-40. Этот жест вызвал улыбку собеседницы - Тины Канделаки.
- рассказал Песков.
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