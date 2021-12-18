Песков рассекретил содержимое чемодана Путина. Канделаки не сдержала улыбки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Тине Канделаки рассекретил содержимое "дорожного" чемодана Владимира Путина, показав объём двумя руками и вызвав улыбку на лице собеседницы.

По словам официального представителя Кремля, в самолёте у президента России Владимира Путина всегда лежат газеты. Он их иногда просматривает, а вот читать чаще приходится то, что приносит ему в "чемодане" его адъютант.

Рассекречивая содержимое чемодана Путина в интервью для RTVI, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что это "ежедневная пачка" главы государства. При этом Песков двумя руками показал объём содержимого чемодана. Расстояние между ладонями получилось сантиметров в 30-40. Этот жест вызвал улыбку собеседницы - Тины Канделаки.

Адъютант приносит, когда он (Путин) просит, чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок,

- рассказал Песков.