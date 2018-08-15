Песков рассекретил рабочий график Путина после форума «Машук»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в среду, 15 августа, у Владимира Путина после посещения форума «Машук» в Пятигорске назначена в Сочи встреча с членом политбюро ЦК КПК Яном Цзечи.

«Очень плотным» назвал рабочий график президента России Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он указал, что после посещения форума «Машук» в Пятигорске и ставшем уже традиционным знакомством с ребятами-участниками мероприятия в среду, 15 августа, глава государства намерен вылететь в резиденцию в Сочи.

Здесь у него запланирована встреча с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи.

Помимо этого у Путина состоится и двусторонняя встреча с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Он находится в России с рабочим визитом.

По словам представителя Кремля, главы государств намерены обсудить полный комплекс двустороннего сотрудничества. Песков не исключил, что будут подняты и вопросы энергетической сферы.

«На переговорах с президентом Туркменистана будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений, включая и возможный энергодиалог», - уточнил Песков.