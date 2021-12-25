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Песков рассекретил график поездок Путина на 2022-й: Зарубежная в списке - всего одна
25 декабря 2021, 23:20 • 101 • Политика
Дмитрий Песков рассекретил график поездок Владимира Путина в 2022 году. Зарубежная в списке - всего одна. Так, глава государства намерен посетить открытие Зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в феврале в столице КНР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с прессой рассекретил график визитов Владимира Путина, запланированных на 2022 год.
Зарубежное государство в списке оказалось всего одно - Китай. Так, глава государства намерен посетить открытие Зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в феврале в столице КНР.
До этого времени никаких иностранных поездок в графике Путина нет, подытожил Песков.
Он, однако, добавил, что встречи с представителями других государств у президента состоятся в нашей стране - в списке на следующий год уже стоят несколько иностранных визитов в Россию.
Недавно российский лидер объяснил, почему Вашингтон бойкотирует пекинскую Олимпиаду. По его мнению, власти США тем самым рассчитывают помешать развитию КНР.
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