Песков рассекретил график поездок Путина на 2022-й: Зарубежная в списке - всего одна

Дмитрий Песков рассекретил график поездок Владимира Путина в 2022 году. Зарубежная в списке - всего одна. Так, глава государства намерен посетить открытие Зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в феврале в столице КНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с прессой рассекретил график визитов Владимира Путина, запланированных на 2022 год.

Зарубежное государство в списке оказалось всего одно - Китай. Так, глава государства намерен посетить открытие Зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в феврале в столице КНР.

До этого времени никаких иностранных поездок в графике Путина нет, подытожил Песков.

Он, однако, добавил, что встречи с представителями других государств у президента состоятся в нашей стране - в списке на следующий год уже стоят несколько иностранных визитов в Россию.

Недавно российский лидер объяснил, почему Вашингтон бойкотирует пекинскую Олимпиаду. По его мнению, власти США тем самым рассчитывают помешать развитию КНР.