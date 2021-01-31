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Песков раскрыл смысл речи Путина в Давосе

31 января 2021, 17:05  •  147 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский президент пытался докричаться до политиков других стран
Речь Владимира Путина на форуме в Давосе не являлась предостережением насчет давления на Россию. Истинный смысл высказывания российского лидера объяснил Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, никакой конфронтации в словах президента не было, как это могло показаться некоторым политологам. Выступление на "давосской неделе" Песков сравнил с Мюнхенской речью, которая тоже была восприняла в штыки.
"Никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков",
– высказался пресс-секретарь в программе "Москва. Кремль. Путин". Он добавил, что президенту удалось четко сформулировать все те проблемы, с которыми предстоит столкнуться в будущем:
"Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер".
Напомним, что свою речь Путин завершил обращением к Европе. Политик отметил, что России и Западу стоит сотрудничать, и наша страна к этому стремится. По мнению экспертов, в словах президента было тайное послание США.

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