Официальный представитель Кремля раскрыл антиамериканский "заговор" с красивой переводчицей президента России Владимира Путина. Всё оказалось проще, чем все думали.

Песков прокомментировал слова Стефани Гришэм, которая некогда была пресс-секретарём бывшего президента США Дональда Трампа. В своей книге она написала, что на встречу с Трампом в 2019 году Путин пришёл с очень красивой переводчицей. Специальная помощница Трампа по европейским и российским делам Фиона Хилл описала её как "красивую брюнетку с длинными волосами и потрясающей фигурой".

Внешность спутницы президента России была столь эффектной, что Хилл на полном серьёзе предположила, будто Путин пытается таким образом отвлечь внимание Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разрушил эту теорию одним простым аргументом. Он отметил, что переводчиков, которые сопровождают первое лицо государства, выбирает не сам Путин, а Министерство иностранных дел.

Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе,

- пояснил Песков агентству РИА Новости.

Экс-президент США Дональд Трамп известен тем, что испытывает слабость к красивым женщинам. Две из трёх его супруг были фотомоделями, включая нынешнюю жену Трампа - Меланию. Вторая жена, Марла Мейплз, была актрисой, но тоже отличалась привлекательной внешностью. После окончания школы она приняла участие в нескольких конкурсах красоты, а в 1984 году заняла второе место на конкурсе "Мисс Джорджия".