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Песков раскрыл "заговор" с красивой переводчицей Путина

28 сентября 2021, 20:30  •  124 • Политика
Официальный представитель Кремля раскрыл антиамериканский "заговор" с красивой переводчицей президента России Владимира Путина. Всё оказалось проще, чем все думали.
Песков прокомментировал слова Стефани Гришэм, которая некогда была пресс-секретарём бывшего президента США Дональда Трампа. В своей книге она написала, что на встречу с Трампом в 2019 году Путин пришёл с очень красивой переводчицей. Специальная помощница Трампа по европейским и российским делам Фиона Хилл описала её как "красивую брюнетку с длинными волосами и потрясающей фигурой".
Внешность спутницы президента России была столь эффектной, что Хилл на полном серьёзе предположила, будто Путин пытается таким образом отвлечь внимание Трампа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разрушил эту теорию одним простым аргументом. Он отметил, что переводчиков, которые сопровождают первое лицо государства, выбирает не сам Путин, а Министерство иностранных дел.
Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе,
- пояснил Песков агентству РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп известен тем, что испытывает слабость к красивым женщинам. Две из трёх его супруг были фотомоделями, включая нынешнюю жену Трампа - Меланию. Вторая жена, Марла Мейплз, была актрисой, но тоже отличалась привлекательной внешностью. После окончания школы она приняла участие в нескольких конкурсах красоты, а в 1984 году заняла второе место на конкурсе "Мисс Джорджия".

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